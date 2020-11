Ruskou vakcínu Sputnik V by mohli vyrábět i Maďaři

Šéf maďarské diplomacie jednal v pátek v Budapešti s ruským ministrem zdravotnictví Michailem Muraškem. „Maďarská vláda pracuje na tom, aby pro občany Maďarska byla dostupná vakcína v co nejkratším čase. Vakcína totiž znamená řešení současné pandemie,“ řekl Szijjártó. „Moskva nám nabídla, aby se maďarští odborníci příští týden seznámili s vakcínou přímo na místě, kde se vyrábí,“ dodal šéf maďarské diplomacie.

Szijjártó zdůraznil, že vakcíny vyvíjí řada zemí, ale není zatím jasné, která vakcína bude k dispozici v dostatečném množství. „S ohledem na maďarské občany by bylo nezodpovědné, kdybychom se zřekli některé z této možnosti,“ konstatoval maďarský ministr zahraničí.

Maďarsko by mělo v prosinci dovážet malé množství ruské vakcíny, která se v zemi bude testovat. Větší množství vakcíny by Rusko mohlo dodat v polovině ledna příštího roku. Kromě dovozu vakcíny by se mohlo začít jednat o výrobě Sputniku V na území Maďarska.