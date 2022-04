Rusko zavádí v dobytém Chersonu rubl

„Otázka navrácení Chersonské oblasti zpět nacistické Ukrajině nepřichází v úvahu. Je to nemožné. Chersonská oblast se bude ekonomicky rozvíjet. Kyjev už nebude moci vnucovat naší zemi svou ošklivou nacistickou politiku zaměřenou na ničení lidí a jejich identitu,“ prohlásil Stremousov.

Od 1. května by měl být v Chersonské oblasti zavedena nová měna, a to ruský rubl. „Přechodné období“ bude podle Stremousova trvat až čtyři měsíce, do té doby se budou moci používat obě měny, poté se přejde na rubl. Zavedení rublu přitom Rusové plánovali už od dubna.