Rusko v odvetě vypovídá diplomaty Slovenska a Pobaltí. Mluví o „pseudosolidaritě”

Ruské ministerstvo zahraničí oznámilo, že vypovídá diplomaty z Estonska, Litvy, Lotyšska a Slovenska. Je to odveta za to, že zmíněné země v gestu solidarity s Českou republikou vyhostily ruské diplomaty. Napsala to agentura TASS. Pobaltské země a Slovensko vypověděly stejný počet ruských diplomatů minulý týden v pátek.