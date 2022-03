Rusko ustupuje od původních požadavků na Ukrajinu, píše Financial Times

Rusko již nepožaduje, aby byla Ukrajina „denacifikována“, a je připraveno nechat Kyjev vstoupit do EU, pokud upustí od svého požadavku na členství v Severoatlantické alianci. Napsal to deník Financial Times s odkazem na čtyři zdroje obeznámené s jednáním mezi Kyjevem a Moskvou o ukončení války na Ukrajině. Deník Financial Times přichází s informací v den, kdy má v tureckém Istanbulu pokračovat další kolo jednání.