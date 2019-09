Rusko se vysmálo americkému generálovi, že vyřadí obranu Kaliningradu

„Na jedné straně není potřeba komentovat všechna hloupá slova amerických generálů. Když však k něčemu takovému dojde, chce se vzkázat našim kolegům - bylo by lepší, kdyby se zabývali svými vlastními věcmi a lépe se podívali na to, co se děje, třeba na jejich protiraketovou obranu a její součásti vyrobené v USA,“ řekl Meděděv.

Dmitrij Medvěděv reagoval na úterní tvrzení velitele amerického letectva v Evropě (USAFE) Jeffreyho Harrigiana, který podle serveru Breaking Defence řekl: „Jestliže budeme muset vyřadit například kaliningradský integrovaný protivzdušný systém, pak ať nikdo nepochybuje o tom, že máme plán, jak to udělat. Promýšlíme tyto plány celou dobu, a když by došlo na jejich naplnění, budeme připraveni je provést. Byla by to vícesložková, přesně načasovaná a efektivní akce, která by mohla zajistit, že budeme mít přístup do této oblasti.“