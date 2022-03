Rusko brání šíření informací, za lživé zprávy o armádě hrozí až 15 let vězení

"Znamená to, že již zítra (tato právní) norma donutí potrestat - a to velmi tvrdě - ty, kdo lhali a činili prohlášení diskreditující naše ozbrojené síly. Chtěli bychom, aby všichni pochopili, že to děláme proto, abychom ochránili naše vojáky a důstojníky," prohlásil předseda dumy Vjačeslav Volodin. Dodal, že nebýt "zvláštní vojenské operace", kterou nařídil prezident Putin proti Ukrajině, "vypukla by válka".