Ruská válečná loď narušila dánské výsostné vody

Et russisk militærfartøj har i nat to gange krænket dansk territorialfarvand



En dybt uansvarlig, grov og fuldstændig uacceptabel russisk provokation midt under #fmdk



Bøllemetoder virker ikke mod Danmark



Russiske ambassadør hasteindkaldt i Udenrigsministeriet#dkpol #WeAreNATO