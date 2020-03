Ruská ambasáda na náměstí Borise Němcova? Absurdní, zlobí se Moskva na Prahu

„Pokud se ulicím, městům, náměstím dávají jména nějakých lidí, pak je to spjato s tím, jak výjimečný byl ten či onen činitel. To za prvé. Zadruhé, zvěčnění památky člověka v dějinách vlastní země - jedná se o ulice a náměstí svrchovaného státu - je důležitý příklad pro vlastní publikum. Vždycky jsem si myslela, že pokud děláš změny u sebe doma, děláš to hlavně pro sebe, a ne pro sousedy. Proto vysvětlení pražských úřadů (ohledně vyjádření podpory ruské opozici) je nějaký nonsens, větší absurdita se ani nedala čekat,“ řekla Zacharovová podle agentury TASS.