Rozhovory s Británií o migrantech padly, protože Johnson zveřejnil dopis Macronovi

Francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin uvedl, že Francie je zklamána takovýmto požadavkem. „Vyslovit ho veřejně to ještě zhoršilo,“ dodal podle listu The Guardian.

Kromě návrhu na hlídkování v teritoriálních vodách obou států, lepší zpravodajské spolupráce a rychlejšího sdílení informací, aby se mohli snáze zatýkat převaděči, nebo nasazení pokročilých monitorovacích a sledovacích technologií přišel i s požadavkem, aby Francie přijímala zpět migranty, protože ti by pak věděli, že je z Británie vrátí. To by podle něj připravilo převaděče o práci.