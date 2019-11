Římskou říši v době rozmachu zaplavili syrští a řečtí migranti

Důkazy získané rozborem genetické informace z kostních pozůstatků někdejších obyvatel starověkého Říma naznačují, že kdysi mocnou říši zaplavili a do značné míry přetvořili k obrazu svému přistěhovalci ze Sýrie a Řecka. Vyplývá to ze studie publikované v odborném magazínu Science, o níž v úterý informoval server The Daily Mail.