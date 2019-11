Řidič kamionu s mrtvými Vietnamci se přiznal k napomáhání ilegální imigraci

Robinson seděl v kabině tahače Scania, se kterým přijel do přístavu Purfleet pro návěs s kontejnerem, jenž připlul ze Zeebrugge. Poté, co ho připojil, s ním odjel do nedaleké průmyslové zóny. Přivolaní policisté pak našli v chladicím kontejneru těla 39 obětí.