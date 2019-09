Řecko zadrželo Libanonce podezřelého z únosu amerického letadla v roce 1985

O vydání Hamadího usilovaly Spojené státy, to ale Německo odmítlo s poukazem na to, že by Hamadímu v USA hrozil trest smrti. Podle některých zdrojů byl Hamadí vrácen do Libanonu výměnou za osvobození dvou německých občanů držených jako rukojmí jeho komplici na libanonském území. Právě kvůli jejich únosu Německo pravděpodobně Hamadího také hledá.