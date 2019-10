Řecko chce vrátit do Turecka 20 tisíc migrantů

Řecko se chystá k razantním krokům v rámci situace s běženci, píše německý deník Bild s odkazem na informace z vládních kruhů. Během následujících měsíců počítá s tím, že zahájí deportace do Turecka. Do konce příštího roku tam chce vrátit 10 tisíc migrantů, kteří nemají šanci získat v Řecku azyl. Poté by měly deportace pokračovat, Atény chtějí dostat do Turecka celkem 20 tisíc migrantů.