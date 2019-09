Radní v Dánsku navrhuje nedávat dětem ve školních jídelnách červené maso

„Červené maso má velký vliv na klima. Můžete se svobodně rozhodnout jíst je doma, ale my jako správa města jsme odpovědní za to, že budeme ambiciózní v našem ekologickém chování. Proto navrhuji stáhnout červené maso z městských institucí,“ řekla na konci minulého týdne radní Rosenkildová deníku Poltitiken.

Návrh v tomto duchu předložila jako dodatek k návrhu magistrátu omezit do roku 2025 o čtvrtinu produkci skleníkových plynů z jídel distribuovaných městskými institucemi. Předloha jí připadala málo ambiciózní, a proto by se z jídelních lístků mělo stáhnout zejména hovězí a jehněčí, protože krávy a ovce se nejvíce podílejí na znečišťování, neboť produkují nejvíce metanu.

Podle ní by se to ale netýkalo všech institucí, ale jen těch, které vydávají jedno až dvě jídla denně. Vyjmuty by z něj byly třeba domovy důchodců.