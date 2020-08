Putin vytvořil policejní zálohy pro nasazení v Bělorusku

„Alexandr Grigorijevič (Lukašenko) mě požádal, abych vytvořil určitou rezervu příslušníků bezpečnostních sil. A to jsem udělal. Ale také jsme se domluvili, že je nevyužije do té doby, dokud se situace nevymkne kontrole,“ uvedl Putin v rozhovoru.

Ruský prezident předpokládá, že všechny problémy, které v Bělorusku vyvstaly, se budou řešit klidné v duchu ústavy a zákonů. „Vycházíme z předpokladu, že stávající problémy, které jsou dnes v Bělorusku, se vyřeší poklidným způsobem. Vycházíme z toho, že všichni účastníci tohoto procesu (politické krize v Bělorusku) budou mít dostatek zdravého rozumu, aby se našlo východisku v klidu, bez extrémů. Samozřejmě, že pokud lidé vyšli do ulic, je nutné to brát v potaz, naslouchat a reagovat na to,“ řekl.

Putin připustil, že v Bělorusku potíže jsou: „To je očividné, jinak by lidé nevycházeli do ulic.”

Podle něj nejde o to, co se nyní v Bělorusku děje, ale o to, „co si někdo přeje, aby se tam stalo”. „Chtějí ovlivnit tyto procesy a dosáhnout takových řešení, které odpovídají jejich politickým zájmům,” dodal Putin, aniž by zmínil, o koho má jít.