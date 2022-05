Putin se montuje generálům do práce. O pohybu taktických jednotek rozhoduje sám

„Myslíme si, že Putin a Gerasimov jsou zapojeni i do rozhodování na úrovni, kde bychom normálně očekávali, že je udělá plukovník nebo brigádní generál,“ řekl vojenský zdroj listu. Podrobnosti k tomu nesdělil, ale vyplynulo to z pozorování a odposlechů tajných služeb.

Britský brigádní generál ve výslužbě Ben Barry, který působí jako expert na pozemní síly v Institutu pro strategická studia, tím byl překvapen. „Šéf vlády by měl mít na práci lepší věci než dělat vojenská rozhodnutí. Měl by spíš určovat politickou strategii, než aby se utápěl v této každodenní činnosti,“ soudí.

V britské nebo americké armádě velí brigádě sestavené z několika praporů brigádní generál, popřípadě plukovník, který rozhoduje, uvedl list The Guardian. Naopak v ruských ozbrojených silách se rozkazy posílají generálům v poli, kteří mají menší pravomoci. Pokud by Putin skutečně rozhodoval na této úrovni, rozhodoval by i o postupu taktických uskupení o síle praporu s tisícovkou mužů.