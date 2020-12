Putin s očkováním proti koronaviru vyčkává

„Poslouchám doporučení našich odborníků, a proto jsem to zatím neudělal. Ale udělám to v první vhodnou chvíli,“ uvedl Putin. Vyjádřil přitom přesvědčení o nezbytnosti všeobecného očkování proti koronaviru. V zemi úřady schválily zatím dvě vakcíny, a to Sputnik V a EpiVakKorona. K výrobě se také připravuje třetí.

„Ani jeden systém na světě nebyl připraven na to, čemu jsme čelili. Žádný takový systém jednoduše neexistuje. Ve srovnání s tím, co se děje ve světě, se náš systém ukázal být efektivnější,“ řekl Putin s tím, že opatřeními, které Rusko přijalo na začátku pandemie, získalo na výrobu vakcíny čas.

Rusko na rozdíl od jiných států nevyhlásilo celostátní přísný lockdown. Přijímaná opatření proti šíření koronaviru jsou zcela v režii jednotlivých ruských regionů. Plošně platí pro občany Ruské federace zákaz vycestování do zahraničí. Cizinec, který se chce dostat do Ruska, musí předložit negativní test na covid-19. Omezila se letecká spojení. V mnohých regionech byla přijata opatření stejná jako v západních evropských zemích, například v Petrohradě byly zakázány veřejné akce včetně kulturních a sportovních. Ve veřejné dopravě a obchodech je povinnost nošení roušek a rukavic. Za porušení hrozí pokuta 4000 rublů (1200 korun).

Rusům slibuje, že podíl populace žijící pod hranicí chudoby klesne do roku 2030 ze 13,5 procenta na 6,5 procenta. „Je samozřejmě špatné, že zůstane i 6,5 procenta, musíme však vycházet z reality. Cíl je ambiciózní, ale uskutečnitelný,“ řekl Putin. Připomněl, že v roce 2000 žilo pod hranicí životního minima 29 procent populace. V roce 2017 to podle jeho slov bylo 12,3 procenta. „Nyní kvůli pandemii se tento podíl zvýšil na 13,5 procenta. Je to asi 20 milionů lidí, je to samozřejmě hodně,“ řekl.