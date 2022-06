Putin: Rusko je otevřené dialogu o nešíření jaderných zbraní

Putin řekl, že jakékoli úsilí ohledně rozšíření kontroly zbraní by vyžadovalo „pečlivou společnou práci”, a to by mohlo vést i k zamezení opakování „toho, co se dnes děje na Donbase”. Putin přitom tvrdí, že Rusko vpadlo na Ukrajinu, aby ochránilo etnicky ruské a ruskojazyčné obyvatelstvo před údajným pronásledováním ze strany Kyjeva. Nyní tato slova podle agentury Reuters zopakoval a obvinil Ukrajinu ze „zločinů proti lidskosti”.