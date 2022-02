Putin poslal násilím na Ukrajinu „zakláďáky“. Změnili jim status na vojáky z povolání

„Celé pluky převádějí na vojáky z povolání, ačkoli o to ti kluci nepožádali a nevyvinuli v tomto směru žádnou iniciativu. Existují i případy fyzického násilí a bití těch, kteří odmítli vstup do armády. A vůbec se to neví, protože jim vzali telefony,” uvedl pro server Takije děla zástupce šéfa organizace Andrej Kuročin.

„Pokud je válka, měli by ji vést profesionálové, a ne nevycvičení zelenáči,“ dodal Kuročkin. „Už jsme to zažili v případě Afghánistánu a Čečenska. To, že se to děje pod nátlakem, je naprostá katastrofa.“