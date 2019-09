Přerušení zasedání britského parlamentu bylo nezákonné

Haleová řekla, že rozhodnutí všech jedenácti soudců bylo jednomyslné. Vysvětlila, že přerušení bylo nezákonné, jestliže mělo za následek, že by parlament nemohl vykonávat svou ústavní funkci a činit vládu odpovědnou za svá rozhodnutí. Tento princip by mohl být tímto krokem podkopán, napsal list The Guardian.