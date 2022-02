Pozor na něj, varovali kolegové před Němcem, kterého podezřívají z vražd policistů

Varování se datuje do roku 2019, kdy se pekárna, rodinný podnik Andrease Johannese S., dostala do finančních problémů. Se zaměstnanci měl v té době spory o dlužné mzdy a případ se řešil u pracovního soudu. V té době přišlo varování od „jednoho pozorovatele“, že může dojít na násilí, protože „majitel má velký zbrojní arzenál“.

Bývalá zaměstnankyně Sabrina L. popisovala „podivné události“, které se v pekárně stávaly. Především podle jejích slov neustále z pekařství mizely peníze. „Snažil se to svést na personál. Peníze z pokladny jsem proto po zavření prodejny schovávala do lednice,“ vyprávěla. Několikrát podle jejích slov shořela firemní dodávka.

„Od pojišťovny za to inkasoval nemalé peníze. Pak ho prý jednou přepadli a sebrali mu peníze z trezoru. Bylo to ale divné. Všechno to bylo divné,“ dodala Sabrina L.