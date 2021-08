Porsche míří do vesmíru

Společnost Porsche SE, která ovládá i automobilový koncern Volkswagen, se chce začít orientovat i na vesmírnou dopravu. Minulý týden uvedla, že investovala do německého startupu Isar Aerospace, který plánuje do vesmíru vynášet družice. První let se má uskutečnit příští rok.