Polské kostely zakázaly při svatbách nevhodné písně. Na seznamu jsou i velké hity

Katolická církev v Polsku vydala seznam písní, které podle jejích představitelů nejsou vhodné, aby zněly v kostelech během svatebních obřadů. Zařadila mezi ně i ty nejoblíbenější mezi novomanžely, např. Hallelujah (Aleluja) Leonarda Cohena, Ave Maria Johanna Sebastiana Bacha, All You Need Is Love od The Beatles, a nejen ty. Stejně jsou na tom i známé a mimořádně oblíbené písně polských autorů Srdce matky od Mieczyslawa Foga, Neříkej, že to není láska od Piotra Rubika a desítky dalších.