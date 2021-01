Polovina Slováků nechce Matoviče

Podle průzkumu si 60 procent Slováků myslí, že Matovič není dobrý premiér, opak si myslí jen 17 procent obyvatel. Třiašedesát procent respondentů vyjádřilo názor, že Matovič nezvládá boj s pandemií covid-19. Průzkum se uskutečnil od 7. do 13. ledna.

Podle lednového průzkumu agentury Focus by parlamentní volby vyhrála opoziční strana Hlas-sociální demokracie expremiéra Petera Pellegriniho se ziskem 24,3 procenta hlasů.

Druhá by skončila vládní strana Svoboda a Solidarita (13,3 %) a třetí hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti současného premiéra Igora Matoviče (10,1 %). Lidovou stranu Naše Slovensko Mariana Kotleby by volilo 9,7 procenta Slováků a stranu Směr-sociální demokracie expremiéra Roberta Fica 9,1 procenta respondentů.

Do parlamentu by se ještě dostala strana Progresivní Slovensko (5,2 %) a vládní hnutí Jsme rodina (5,1 %). Naopak mimo parlament by zůstala vládní strana Za lidi (4,2 %).