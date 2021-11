Policie zná totožnost teroristy z taxíku v Liverpoolu

Žádné další informace o podezřelém policie oficiálně nesdělila. Bulvární list The Daily Mail ale napsal, že Imád Džamíl Svílmín byl syrský žadatel o azyl, který většinu svého života žil v Iráku a do Británie přišel už před lety. V Británii přijal jméno Enzo Almeni, aby zvýšil své šance v azylovém řízení a v roce 2017 údajně konvertoval ke křesťanství. Podle Daily Mailu kolem roku 2014 podstoupil psychiatrickou léčbu poté, co byl v Liverpoolu zadržen s nožem.