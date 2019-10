Pochod hněvu v Paříži. Policisté protestovali proti Macronově důchodové reformě

Policisté chtějí tímto způsobem upozornit nejen na neustále se zvyšující pracovní zatížení, ať už je to v souvislosti s nebezpečím terorismu, nebo protesty žlutých vest, a neustále rostoucí počet sebevražd. Letos už spáchalo sebevraždu 52 policistů, vloni to bylo za celý rok 35 lidí.

Trnem v oku je ale policistům navrhovaná důchodová reforma. Prezident Emmanuel Macron se svým ambiciózním plánem chce sblížit více než 40 různých důchodových systémů do jediného modelu, aby byl, jak sám říká, spravedlivější. Macronova reforma počítá s tím, že se zruší speciální důchody s výhodnějšími podmínkami pro vybraná zaměstnání, například pro zaměstnance ve státních službách.

„Je nepřijatelné, že budeme muset honit zloděje do 65 let. Vše, co chceme, je úcta a ohleduplnost. Abychom kromě slov viděli také konkrétní činy," řekl Frederic Lagache, zástupce policejní unie.