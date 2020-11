Patnáct let s kancléřkou Angelou Merkelovou

V posledních letech však její pozici lehce pošramotila migrační krize a loni také nejistota ohledně jejího zdraví, když ji několikrát postihl třas. V současné době koronavirové krize ale Merkelová spolu s celou německou vládou znovu zaznamenala velkou oblibu, a to navzdory plošné karanténě, jejíž pravidla musí nyní Němci dodržovat.

Spokojenost s prací kancléřky vyjádřilo v nedávném průzkumu veřejnoprávní stanice ARD 74 procent dotázaných. To je nejvyšší hodnota v tomto volebním období. Politička, přezdívaná kdysi „Kohlovo děvče”, stoupala od začátku 90. let na stranickém žebříčku a na podzim 1998 se vyhoupla do pozice generální tajemnice strany.