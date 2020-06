Papež odvolal polského biskupa kvůli krytí pedofilie

Rozhodnutí přichází měsíc poté, co se vedení polské katolické církve rozhodlo předat případ biskupa Edwarda Janiaka Vatikánu k rozsouzení. Papež rozhodl, že Janiakovu diecézi bude spravovat lodžský arcibiskup Grzegorz Ryś.

Janiak byl podle polských médií donedávna téměř neznámým prelátem. Nedávno ho však „proslavil“ internetový dokument bratří Tomasze a Marka Sekielských o pedofilii nazvaný Hra na schovávanou. Snímek ukázal, jak Janiak několik let kryl faráře zneužívajícího chlapce ve věku od sedmi do třinácti let.