Orgány EU vymazaly Islámský stát z velké části internetu

Operace skončila po čtyřech dnech v neděli a podle AFP a televize BFMTV při ní belgičtí agenti podnikli i kybernetické útoky na stránky radikálů. Experti při akci identifikovali přes 26 000 případů obsahu na podporu IS a tyto materiály předali devíti poskytovatelům internetových služeb, kteří dostali za úkol je zablokovat. Operace se soustředila na účty a stránky spojené s agenturou Amak, což je propagandistický orgán IS , protože na ten se při vyšetřování zaměřila belgická prokuratura.

Podle něj je to bude stát velké úsilí. Belgičtí agenti byli loni zapojeni do vlny útoků na Amak, ze které se však radikálové rychle zotavili. „Byli jsme tím trochu překvapeni, a proto jsme to tentokrát zkusili udělat lépe. Vypadá to, že operace byla úspěšná.“