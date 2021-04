Orbán chce po Velikonocích uvolňovat navzdory vysoké úmrtnosti na covid

Orbán navzdory tomu tvrdí, že jako první by se měly otevřít obchody a služby s tím, že bude platit omezený počet zákazníků. „Pokud si někdo myslí, že britskou mutaci je možné zastavit zákazy a zavíráním, je na omylu. Je možné ji pouze zpomalit. To, co fungovalo v první a ve druhé vlně, v případě této mutace už nefunguje,“ řekl Orbán.

Do příštího pátku by měli být podle premiéra očkováni všichni ve věku nad 65 let, kteří se zaregistrovali do systému. Podle Orbána nastane období, kdy bude k dispozici víc vakcín než registrovaných žadatelů. Příslušné orgány pak prověří možnost očkování mladých lidí.