ON-LINE: Svět bojuje s koronavirem

6:21 - Od příštího týdne budou muset lidé přijíždějící do Anglie předkládat negativní test na koronavirus. Opatření kabinet premiéra Borise Johnsona přijal ve snaze ochránit Anglii před šířením nových mutací viru SARS-CoV-2, jako je jihoafrická. Cestující budou muset předkládat negativní test na koronavirus, který nebude na začátku cesty starší než 72 hodin. Pokuta za nesplnění povinnosti bude 500 liber (zhruba 14 500 Kč).

6:17 - Austrálie chce začít s hromadným očkováním proti covidu-19 už v únoru, a ne v březnu. Vláda vakcinaci uspíší kvůli šíření koronaviru v Sydney a Melbourne. Premiér Scott Morrison uvedl, že do konce března by zdravotníci mohli naočkovat čtyři z 25 milionů obyvatel země. Podle ministerského předsedy do konce ledna úřady schválí použití vakcíny společností Pfizer a BioNTech a v únoru pak očkovací látky vyvinuté firmou AstraZeneca a Oxfordskou univerzitou. Očkování obdrží nejprve na 700 000 zdravotníků v první linii, členů pohraniční stráže, zaměstnanců pečovatelských domovů a také jejich obyvatel.