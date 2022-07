Okamžitě opusťte Ukrajinu, vyzývá americká ambasáda své občany

Američané by proto měli okamžitě odjet a současně by se měli vyhýbat „velkým shromážděním a organizovaným akcím, protože mohou sloužit jako cíle pro ruské vojenské útoky kdekoli na Ukrajině, včetně jejích západních regionů“.

Americká ambasáda apeluje na své občany, aby měli připravený záložní pohotovostní plán a nespoléhali se na pomoc americké vlády. Lidé by měli mít především v pořádku cestovní doklady, měli by dbát na to, aby byly platné a měli je vždy po ruce. Měli by také pečlivě sledovat webové stránky amerického ministerstva zahraničí, aby měli informace o aktuálních doporučeních.