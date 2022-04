Odhady: Orbán vyhrál, ale ztratil ústavní většinu

Ústřední volební komise uvedla, že do půl sedmé přistoupilo k urnám 67,8 procenta voličů, co představuje 5,2 milionů osob z 7,7 milionu oprávněných voličů.

Pokud by se odhady agentury Medián potvrdily, FIDESZ může sestavit novou vládu se stabilní podporou parlamentu, ale ztratil by dosavadní ústavní většinu.

Orbánův FIDESZ je u moci nepřetržitě 12 let a v letošní předvolební kampaň zdůrazňoval, že Maďarsko nesmí být zavlečené do rusko-ukrajinského konfliktu. „Pokud zvítězí FIDESZ, nebudeme součástí války. Vyhraje-li levice, budeme její součástí,“ předeslal Orbán na řadě předvolebních shromáždění. „Ukrajinsko-ruský konflikt není naší válkou. Je to válka těchto dvou národů. Nepopíráme přitom, že naše srdce jsou s napadeným, nikdo však od nás nemůže žádat, abychom do této války posílali vojáky,“ zdůrazňoval.