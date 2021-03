Očkovací průšvih Němce tuze bolí

Loni v září, kdy se odpočatí Němci vraceli z dovolených u moří na jihu kontinentu, jako kdykoli předtím, a zdeptané Spojené království zalehla koronavirová beznaděj, britský list The Guardian otiskl provokativní komentář. Vyšel s titulkem Why the Germans Do It Better (Proč to Němci dělají lépe).