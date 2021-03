O použití Sputniku V mluvili s Putinem Merkelová a Macron

Německá vláda už minulý týden uvedla, že by nebránila použití Sputniku V, pokud by ho schválila EMA. Mluvčí kancléřky Steffen Siebert řekl, že v případě, že dá EMA Sputniku zelenou, stálo by jeho použití za zvážení i pro Německo. Kancléřka sdělila, že „by se měla používat každá vakcína, která byla schválená“.