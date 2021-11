O očkování třetí dávkou je v Británii obrovský zájem. Vakcinační centra nestíhají

Plynulost provozu přišel přímo do jednoho z očkovacích center na severu Londýna osobně zkontrolovat britský premiér Boris Johnson. Foto: Profimedia.cz

Plynulost provozu přišel přímo do jednoho z očkovacích center na severu Londýna osobně zkontrolovat britský premiér Boris Johnson. Foto: Profimedia.cz

O posilující dávky vakcíny proti koronaviru je ve Spojeném království enormní zájem. Britské úřady v pondělí rozšířily možnost zažádat si o posilující injekci na všechny občany starší 18 let a panují obavy, že vakcinační střediska nebudou stíhat. Upozornil na to deník The Daily Mail.