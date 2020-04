Novinářská kachna, odbyla Moskva zprávu o ruském agentovi s jedem

„Nevíme vůbec nic o takovém vyšetřování. Nevíme, kdo vyšetřoval a co vyšetřoval. Vypadá to na další ´kachnu´," řekl novinářům Peskov, kterého citovala ruská tisková agentura Interfax.

Kolář vyvolal ruskou kritiku odstraněním sochy sovětského maršála Ivana Koněva z náměstí Interbrigády v pražském Bubenči. Na místě by měl vzniknout nový památník připomínající osvobození Prahy za druhé světové války, Koněvova socha by se měla přesunout do připravovaného Muzea paměti 20. století.