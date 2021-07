Norsko si připomíná deset let od útoku Breivika. Po celé zemi se rozezněly zvony

V přestrojení za policistu a vybaven pistolí Glock 34 a samonabíjecí kulovnicí Ruger Mini-14 s tříštivými střelami se pod záminkou zajištění bezpečnosti po útocích v Oslu dostal do prostoru tábora. Poté, co se na jeho výzvu shromáždilo několik lidí, začal do nich střílet.

Bylo to krásný, ale bylo toho málo! Muž schvaloval Breivikův teror, hrozí mu 15 let

Bylo to krásný, ale bylo toho málo! Muž schvaloval Breivikův teror, hrozí mu 15 let Krimi

O útocích se Breivik rozpovídal i v soudní síní. „Rozhodl jsem se, že půjdu do budovy a zabiju tolik lidí, kolik bude možné,“ řekl. „Někteří byli úplně ztuhlí, nedokázali utéct. Úplně strnuli na místě. To je něco, co v televizi neukazují, bylo to velmi zvláštní,“ líčil chladně Breivik.