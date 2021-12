Norové si budou příští rok vybírat mezi českou a vlastní Popelkou

Nový film vznikl ještě se souhlasem Vorlíčka, který zemřel před dvěma lety. Hlavní roli Popelky v něm ztvárnila norská zpěvačka Astrid Smeplassová. Recenze v norském tisku jsou smíšené. Podle listu Verdens Gang se norskému snímku podařilo český film z roku 1973 celkem úspěšně zmodernizovat, na to, aby českou Popelku nahradil a stal se vánoční tradicí, je to ale nejspíš málo.

Velké chvály se dočkala představitelka Popelky Smeplassová. "Devět a půl z deseti popových hvězd je paralyzováno, má-li před kamerami ztvárnit někoho jiného než sebe sama. Smeplassová si to ale užívá. A my si to užíváme s ní," píše Verdens Gang. "Scénář má pro ni v podstatě jen dva úkoly - buď vypadat hodně smutně, nebo hodně šťastně. To není na roli mnoho, ale Smeplassová tyto požadavky plní s vřelostí a sebejistotou," dodává Verdens Gang.