Německý parlament po velké bitvě odmítl povinné očkování proti covidu

Německé ministerstvo zdravotnictví se potýkalo s rozpory už při přípravě předlohy. Nakonec zvítězila kompromisní varianta, kdy se navrhlo očkovat všechny starší 60 let. Toto řešení sloučilo dva původní návrhy, které žádaly povinné očkování od 18 let a od 50 let. Kompromis počítal s tím, že v případě špatné epidemické situace by mohl parlament očkovací povinnost rozšířit od 18 let. Možné bylo povinnou vakcinaci i zcela odvolat, pokud by proočkovanost populace byla do léta dostatečně vysoká.