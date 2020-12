Německo už očkuje. Nanečisto

Poté, co si dezinfikuje ruce, zamíří k přihlašovací přepážce. „Vaše pozvání a průkaz totožnosti,“ říká muž, který stojí za tabulí z plexiskla. Porovná data se svým počítačem a změří dívku dotykovým teploměrem.

Až se na displeji rozsvítí její číslo, vstoupí do první kabiny očkovací sekce. Bude postupovat už jen vpřed, vrátit se už nemůže, protože očkovací centrum je jednosměrka.

Většina spolkových zemích počítá s tím, že vlastní vakcinace si vyžádá tři minuty. Susanne se na závěr posadí ve výstupní místnosti. Až to bude naostro, tak v ní bude muset pobýt nejméně čtvrthodinu pro případ, že by ji postihly závratě nebo by ztratila vědomí.