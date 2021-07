Německo uvolnilo omezení pro cestující z Británie či Ruska

Před změnou klasifikace nesměli cestující z uvedené čtveřice zemí do Německa vstoupit vůbec, pokud tu neměli trvalý pobyt. I v tom případě ale museli po příjezdu strávit 14 dní v karanténě.

Pondělní rozhodnutí přišlo tři dny poté, co kancléřka Angela Merkelová uvedla, že Britové, kteří mají po obou dávkách proticovidové vakcíny, by mohli brzy do Německa cestovat bez nutnosti karantény po příjezdu.