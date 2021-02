Německé ministerstvo vnitra rozšířilo výjimku pro pendlery

"Ochrana zdraví má nejvyšší prioritu. Epidemická situace nyní vyžaduje na hranicích důsledná opatření," řekl německý ministr vnitra Horst Seehofer. Na základě jednání s premiéry Saska a Bavorska Michaelem Kretschmerem a Markusem Söderem se ale rozhodl opatření vůči pendlerům uvolnit. "Pro pendlery v důležitých oborech by měla možnost vstupu (do Německa) zůstat zachována. Postupujeme pragmaticky tam, kde to je možné," dodal.