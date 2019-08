Němci zruší solidární daň. Rozdíly trvají

Jedním z nejvýmluvnějších důkazů je vývoj populace v obou oblastech. Přesun z východu na západ v rámci více než 82milionového Německa pokračuje i třicet let po pádu Berlínské zdi .

V červnu tak tamními médii proběhla zpráva, že ve spolkových zemích bývalé NDR žije nejméně lidí za posledních 114 let – okolo 13,6 milionu lidí. Nejvíce se pak vylidňuje tamní venkov a malá města.

„Zatímco rozdíly ve výši příjmů a míře nezaměstnanosti se na západě a na východě přece jen pomalu zmenšují, co do počtu obyvatel je propast stále větší,“ citoval server The Local Felixe Rösela z Institutu pro ekonomický výzkum, jenž byl jedním z autorů studie.