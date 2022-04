Největší německý zásobník plynu stojí, tvrdí ruská média

Podle Astory 1. dubna v sedm ráno, hodinu poté, co začíná nový odběrný den, se zastavila veškerá činnost. Plyn se ze zásobníku neodebírá ani do něj nedoplňuje. Předtím se plynem plnil a dodával ho do německé plynové sítě. Ke 4. dubnu v něm bylo 21 milionů kubických metrů zemního plynu, přitom může skladovat až 3,9 miliardy kubíků plynu.