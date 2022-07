Nejde o biologii, ale o kulturu. Orbán vysvětloval svou řeč o ochraně maďarské rasy

Vysloužil si za to kritiku. Místopředseda osvětimského výboru Christoph Heubner Orbánův projev označil za „hloupý a nebezpečný“. Přeživším holokaustu podle něj připomíná „temné časy jejich vlastního vyloučení a pronásledování“.

Šéf maďarského kabinetu zároveň zdůraznil, že nezmění svůj odmítavý postoj k migraci do Maďarska. „Nechci, aby se Maďarsko stalo cílem migrantů. Tento postoj není založen na biologii, není to pro nás otázka rasy, je to kulturní problém. Zjednodušeně řečeno chceme zachovat naši civilizaci v současné podobě,” prohlásil Orbán.