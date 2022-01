NATO ignoruje naše návrhy na deeskalaci napětí, kritizuje jej Moskva

„Vztahy mezi Ruskem a NATO jsou na kriticky nízké úrovni. Odehrává se to na pozadí globální nestability, teroristické hrozby, rozvíjení dalších závodů ve zbrojení a také naprosté degradace bezpečnostní architektury v Evropě,” varoval Fomin podle komuniké ministerstva obrany, ze kterého citovala agentura TASS.

Fomin na jednání se zástupci NATO vysvětloval ruské návrhy ohledně bezpečnostních záruk, které by hlavně měly Rusku zaručit, že se NATO nerozšíří o Ukrajinu.

To aliance podle svého generálního tajemníka Jense Stoltenberga jednomyslně odmítla, žádný třetí stát nemá podle ní co mluvit do toho, jak si kterákoliv země vybírá své spojence.