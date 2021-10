Nástupce Merkelové bude možná hned po Mikuláši

Německá sociální demokracie (SPD), Zelení a liberálové z FDP ve čtvrtek představili harmonogram zahájení jednání o vládní alianci. Koaliční dohoda by měla být hotova do konce listopadu a Olaf Scholz, kandidát SPD, by mohl být zvolen kancléřem už druhý prosincový týden. Vystřídal by tak po 16 letech Angelu Merkelovou z křesťanské demokracie (CDU).