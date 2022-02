Narvané bary a diskotéky. Švédsko slaví návrat k normálnímu životu

„Konečně! Na tohle jsme čekali tak dlouho,“ říká 20letá Victoria Wulffová. Stojí před nočním klubem Excet v Göteborgu a nemůže se dočkat, až oslaví návrat do normálního života. Pracuje ve zdravotnictví a troufá si uvěřit, že omezení jsou nyní nadobro pryč. „Bylo to neuvěřitelně smutné, jako kdybychom promarnili dva roky života. Ale teď mám pocit, že konečně můžeme zase žít,“ říká.

„Zítra musíme do práce, tak jsme si řekli, že budeme venku jen do jedenácti, ale i tak to stálo za to,“ říká Niklas Wernich reportérovi deníku Göteborgs Posten. Přizvukuje mu jeho kamarád Ruben Ljunggren: „Tahle svoboda mi chyběla. Pokud chcete tančit, můžete tančit. Pokud chcete vstát a někoho pozdravit, můžete to udělat.“