Na východním Slovensku propadl celý ročník

Škola přitom dostala od ministerstva školství dotaci na 493 žáků ve výši 1,5 milionu eur (39 milionů korun). Státní inspekce se před nedávnem dozvěděla, že z 451 žáků školy, kteří byli v uplynulém školním roce studenty prvního ročníku, nikdo do druhého ročníku nepostoupil.

„Správní orgány disponují informací o bezprecedentním kroku školy, který vedl k situaci, že z žáků prvního ročníku ve školním roce 2019/2020 nepostoupil ani jediný do druhého ročníku. Už toto zjištění by mělo vést ke zrychlení procesů ve správním řízení a k vydání rozhodnutí o vyřazení školy ze sítě,“ říká Štofková Dianovská.

Zmíněný neobvyklý jev však škola vysvětluje pandemií, která způsobila uzavření školy. Ve školním roce 2019/2020 chodili žáci do školy jen v únoru a pak byla kvůli pandemii zavřená. Do distančního vzdělávání se žáci nemohli zapojit, protože jejich domácnosti nedisponují technickým vybavením pro online vyučování. Téměř sto procent žáků totiž pochází z marginalizované romské komunity. Žáky proto nebylo možné hodnotit a umožnit jim postup do vyššího ročníku. Ředitelka školy navrhla vykonání komisionálních zkoušek, ale žáci v nich neuspěli.